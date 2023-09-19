В России начнут блокировать анонимные виртуальные номера из-за их опасности

В России начнут блокировать анонимные виртуальные номера из-за их опасностиЗакон вступит в силу с 1 сентября 2024 года
Правительство РФ несло изменения в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Согласно поправкам, в Правилах появился ещё один пункт среди опасностей в сфере связи и интернета: это касается доступа пользователей к онлайн-ресурсам и мессенджерам без идентификации.
Значительной угрозой признаны анонимные виртуальные мобильные номера (DEF-номера), с 1 сентября 2024 года сервисы по предоставлению таких номеров будут блокироваться.
Эти усилия направлены на борьбу с мошенниками, которые регистрируются в соцсетях и мессенджерах по анонимным DEF-номерам, не привязанным к реальным данным пользователя. Эти номера временные и позволяют злоумышленникам создавать «аккаунты -однодневки» для проведения различных мошеннических кампаний и размещения противоправной информации.