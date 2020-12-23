В России начнут блокировать сайты за цензуру против россиян

В соответствии с новым законом, Роскомнадзор способен частично или полностью подвергнуть блокировке сайты, которые ограничивают доступ к общественно важной информации. В то же время, владельца подобного интернет-ресурса могут признать участником нарушения прав и свобод человека.

Авторы закона уверены, что его актуальность обусловлена “многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа” граждан России к данным отечественных СМИ со стороны различных сайтов.

”С апреля 2020 года фиксируют поступление жалоб от редакций СМИ о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных Интернет-площадок Twitter, Facebook и Youtube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА «Новости», «Крым 24»”, — отмечается в пояснительной записке.