В России начнут блокировать сайты за продажу электронных сигарет подросткам

Как передаёт канал «Звезда» со ссылкой на протокол заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, Голикова поручила Минцифры проработать все изменения, которые касаются внесудебного ограничения доступа к сайтам, на которых молодые люди могут свободно купить никотинсодержащие смеси и устройства для их употребления.

Как отмечается, главная причина — растущее количество молодых людей с выраженной никотиновой зависимостью. Источник подчёркивает, что на это серьёзное влияние оказывают именно электронные сигареты.