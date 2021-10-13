В России начнут блокировать сайты за продажу электронных сигарет подросткам

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В России начнут блокировать сайты за продажу электронных сигарет подросткамИз-за растущей никотиновой зависимости среди молодых людей
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству цифрового развития России подготовить изменения в правила внесудебного ограничения доступа к сайтам, которые незаконно торгуют электронными сигаретами.
Как передаёт канал «Звезда» со ссылкой на протокол заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, Голикова поручила Минцифры проработать все изменения, которые касаются внесудебного ограничения доступа к сайтам, на которых молодые люди могут свободно купить никотинсодержащие смеси и устройства для их употребления.
Как отмечается, главная причина — растущее количество молодых людей с выраженной никотиновой зависимостью. Источник подчёркивает, что на это серьёзное влияние оказывают именно электронные сигареты.