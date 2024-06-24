В России начнут блокировать звонки с номеров, не подключённых к «Антифроду»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), ведомство, подчинённое Роскомнадзору, уведомило операторов связи о необходимости блокировать звонки с номеров, которые не зарегистрированы в системе «Антифрод». Об этом рассказал генеральный директор «ТелеСтор» Никита Капитанский.

По словам Капитанского, операторы должны прерывать соединение, если номер вызывающего абонента не прошёл регистрацию в системе «Антифрод». Он отметил, что формально на выполнение этого требования у операторов есть 120 дней, но некоторые из них уже начали применять рекомендации раньше.

Большинство операторов мобильной связи уже подключились к системе «Антифрод», однако около половины из 2000 операторов этого не сделали. В основном это касается малых или ведомственных компаний с небольшим числом абонентов и одной АТС. Капитанский выразил мнение, что более разумным было бы продлить сроки для таких компаний, чем накладывать реальные ограничения на их операционную деятельность.

Представитель Роскомнадзора подтвердил обновление методических рекомендаций для операторов связи. По его словам, введение этих мер необходимо для защиты абонентов от мошенников, использующих поддельные номера для осуществления звонков.