В России начнут бороться с людьми, сдающими металлолом

В России начнут бороться с людьми, сдающими металлоломПродать металлолом можно будет только по безналичному расчёту
Согласно новому законопроекту, с 1 июля 2024 года с физлицами, сдающими лом цветных и чёрных металлов, будут рассчитываться только в безналичном порядке. Такую инициативу предложила группа депутатов для совершенствования оборота отходов производства и потребления.
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До 1 июля 2024 года оплата за металлолом наличными будет ограничена 120 тысячами рублей за чёрный металл и 10 тысячами — за цветной. При превышении указанных ограничений, платить можно только безналично. Но с указанной даты за любой лом металлов оплата станет только безналичной.
«При этом Правительство РФ до 1 июля 2024 года вправе скорректировать размеры сумм денежных средств, получаемых физлицами от реализации лома и отходов цветных и чёрных металлов, при превышении которых разрешены только безналичные расчёты», — сказано «Парламентской газете».