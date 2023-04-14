Наука и технологии
15:31, 14 апреля 2023
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В России начнут бороться с людьми, сдающими металлолом

Продать металлолом можно будет только по безналичному расчёту

Согласно новому законопроекту, с 1 июля 2024 года с физлицами, сдающими лом цветных и чёрных металлов, будут рассчитываться только в безналичном порядке. Такую инициативу предложила группа депутатов для совершенствования оборота отходов производства и потребления.

В России начнут бороться с людьми, сдающими металлолом

Фото: Liveabout.com

До 1 июля 2024 года оплата за металлолом наличными будет ограничена 120 тысячами рублей за чёрный металл и 10 тысячами — за цветной. При превышении указанных ограничений, платить можно только безналично. Но с указанной даты за любой лом металлов оплата станет только безналичной.

«При этом Правительство РФ до 1 июля 2024 года вправе скорректировать размеры сумм денежных средств, получаемых физлицами от реализации лома и отходов цветных и чёрных металлов, при превышении которых разрешены только безналичные расчёты», — сказано «Парламентской газете».

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