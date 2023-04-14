В России начнут бороться с людьми, сдающими металлолом

До 1 июля 2024 года оплата за металлолом наличными будет ограничена 120 тысячами рублей за чёрный металл и 10 тысячами — за цветной. При превышении указанных ограничений, платить можно только безналично. Но с указанной даты за любой лом металлов оплата станет только безналичной.

«При этом Правительство РФ до 1 июля 2024 года вправе скорректировать размеры сумм денежных средств, получаемых физлицами от реализации лома и отходов цветных и чёрных металлов, при превышении которых разрешены только безналичные расчёты», — сказано «Парламентской газете».