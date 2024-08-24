В России начнут делать кормовую добавку для животных из пищевого спирта

Учёные из Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ), предложили более экологичный способ производства кормовой добавки для крупного рогатого скота из отходов пищевого этилового спирта. По данным официального сайта программы «Приоритет-2030», команда университета разработала метод, который позволяет существенно сократить выбросы парниковых газов, что делает процесс производства более экологически чистым.

Игорь Русаков, заместитель директора Центра технологий декарбонизации УГНТУ, рассказал, что при производстве спирта образуются опасные отходы, известные как послеспиртовая барда. На одном из заводов в Стерлитамаке эту барду обычно сушат для получения кормовой добавки, но процесс выпаривания более 80% воды требует больших энергозатрат и приводит к значительным выбросам углекислого газа. Учёные предложили альтернативу — использование мембранного способа очистки, который позволяет снизить объем потребляемого газа и, соответственно, уменьшить выбросы.

Новое решение, как пояснил Русаков, заключается в том, что барду очищают с помощью мембран под высоким давлением. Этот метод позволяет отделить воду и получить концентрат, пригодный для изготовления кормового белка. Чтобы мембраны не засорялись и служили дольше, разработана запатентованная методика предварительной подготовки барды с использованием озонирования. Этот подход может снизить потребление газа на 30-50%, что существенно сократит углеродный след производства.