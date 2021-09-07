В России начнут диагностировать коронавирус за полчаса

По словам начальника управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства Дарьи Крючко, аппарат высокоточный и подтверждает наличие у пациента коронавируса за полчаса, точнее, за 27 минут, в течение которых полностью исследуется взятый материал. «Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена», – подчеркнула эксперт.

Отмечается, что при необходимой доработке, аппарат сможет выявлять антигены и к другим вирусам.