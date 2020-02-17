Наука и технологии
Сегодня 13:04
В России начнут дистанционно отслеживать пристегивание водителем ремня безопасности
С 2022 года
По словам официального представителя НП “ГЛОНАСС” и НТИ “Автонет” Ярослава Федосеева, уже через два года в России начнут дистанционно отслеживать пристегивание водителем ремня безопасности. Планируется, что уже в 2022 году платформа "Автодата" будет анализировать данные об этом в обязательном порядке.
”Конечно же, речь идет об обезличенных данных, поэтому штрафных санкций за непристегнутый ремень не последует. Платформа "Автодата" не будет знать, кто сидит в машине и кто ее владелец. Будет лишь в общем представление о соблюдении норм безопасности”, - поделился Федосеев.
Предполагается, что платформа “Автодата” также будет анализировать данные о техническом состоянии машины, экологических аспектах, а также о навигации. Федосеев отметил, что передача данных о машине будет осуществляться с помощью беспроводного интернета или же благодаря “подключению автомобиля через порт автодиагностики на станциях техобслуживания”.