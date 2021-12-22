В России начнут допрашивать подозреваемых по интернету

Поправки предполагают внесение в существующий закон новой статьи, 189.1, в которой будут учтены и прописаны все правила проведения следственных мероприятий онлайн. Авторы законопроекта объясняют важность поправок соблюдением «разумного срока уголовного судопроизводства», которое нередко не может быть осуществлено из-за удалённого нахождения участников дела от органов следствия. При этом отмечается, что технические возможности проведения следствия онлайн могут себе позволить «не все подразделения органов, осуществляющих предварительное расследование».

«Предлагаемая статья 189.1 УПК РФ позволит допрашивать свидетелей и иных перечисленных в законопроекте лиц, посредством видеоконференц-связи на стадии предварительного следствия с соблюдением основных правил и требований производства расследования по уголовному делу и с учётом особенностей допроса несовершеннолетних лиц», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.