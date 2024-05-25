В России начнут использовать ИИ для мониторинга мусорных площадок

Система мониторинга состояния городских контейнерных площадок NtechCity прошла испытания в нескольких городах, таких как Нижний Новгород, Ульяновск, Хабаровск, Челябинск и Нижнекамск. Согласно информации на сайте Ростеха, теперь рассматривается возможность внедрения этой системы в коммерческих целях в указанных регионах.

Разработчиком этого продукта является компания NtechLab, технологический партнёр Ростеха. В настоящее время система также тестируется в других городах, включая Анапу, Самару и Ярославль. Генеральный директор NtechLab, Алексей Паламарчук, отмечает двойную пользу проекта: повышение чистоты дворов и улучшение качества обслуживания в сфере ЖКХ.

Используя искусственный интеллект и видеомониторинг, система контролирует состояние контейнерных площадок, выявляя переполнение, поджоги и препятствия для мусоровозов. Проект также может обеспечить экономическую выгоду через выдачу штрафов за нарушения около контейнеров.