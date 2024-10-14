В России начнут использовать ИИ-терапевтов до 2026 года

Искусственный интеллект готовится занять важное место в медицине, и, как сообщает Евгений Черешнев, вице-президент МТС, к 2025–2026 годам он сможет частично заменить терапевтов. По его словам, ИИ будет опрашивать пациентов о жалобах, анализировать данные и отправлять их к нужным специалистам. Например, если у человека сломана рука, он будет направлен к травматологу, а если возникли проблемы со зрением, — к офтальмологу.

Черешнев также поделился другими перспективами использования ИИ в медицине. Он отметил, что ИИ может стать «умным агентом» для врачей, способным обрабатывать большие объёмы медицинской информации, включая снимки КТ и МРТ. Такой помощник сможет предложить предварительный диагноз, а врач уже решит, согласен он с ним или нет.

Кроме того, Черешнев подчеркнул, что ИИ может помочь создать персонализированные сервисы. По его словам, каждый человек сможет иметь своего личного ИИ-агента, который будет учитывать его состояние здоровья и предлагать жизненные рекомендации. Например, если у человека высокий уровень сахара в крови, агент будет подбирать продукты и даже удалять их из покупок на маркетплейсах. Эксперт считает, что рынок ИИ-решений в медицине активно растёт, и в ближайшие годы такие технологии будут все чаще внедряться в практику.