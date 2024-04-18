В России начнут использовать ИИ в судах по «мелким» делам

Лидер партии «Новые люди» предложил использовать искусственный интеллект для рассмотрения небольших судебных дел. Он считает, что ИИ может принимать решения в случаях, где требуется анализ больших объёмов данных, например, в делах о ДТП и компенсациях по ОСАГО.

Российские суды сталкиваются с огромным количеством дел каждый день, большинство из которых мелкие. Поэтому Нечаев предлагает начать использовать ИИ для ускорения процесса и улучшения доступности юстиции.

Он предлагает внедрить эту систему на портале «Госуслуги» для удобства граждан и дать обеим сторонам право обжаловать решение ИИ в судах высшей инстанции с участием человека.