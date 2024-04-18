В России начнут использовать ИИ в судах по «мелким» делам

Опубликовано 18 апреля 2024, 21:15
1 мин.
В России начнут использовать ИИ в судах по «мелким» деламВ которых нет дополнительных обстоятельств
В России начнут использовать ИИ для принятия решений в судах по делам, в которых нет дополнительных обстоятельств и применима сложившаяся судебная практика
Лидер партии «Новые люди» предложил использовать искусственный интеллект для рассмотрения небольших судебных дел. Он считает, что ИИ может принимать решения в случаях, где требуется анализ больших объёмов данных, например, в делах о ДТП и компенсациях по ОСАГО.
Российские суды сталкиваются с огромным количеством дел каждый день, большинство из которых мелкие. Поэтому Нечаев предлагает начать использовать ИИ для ускорения процесса и улучшения доступности юстиции.
Он предлагает внедрить эту систему на портале «Госуслуги» для удобства граждан и дать обеим сторонам право обжаловать решение ИИ в судах высшей инстанции с участием человека.
Источник:ria.ru
Автор:Николай Шелофастов