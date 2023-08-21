В России начнут использовать компьютерные модели сердца для улучшения процесса лечения

Российские учёные создали компьютерную модель, которая позволяет врачам видеть повреждения в тканях сердца, связанные с нарушениями ритма сердечных сокращений. Эта модель помогает прогнозировать болезнь и выбирать наилучшие методы лечения. Учёные из МФТИ исследовали нарушения ритма сердца, которые возникают из-за повреждений тканей сердца и требуют хирургического вмешательства.

Созданная модель позволяет создать виртуальную картину повреждений в сердце каждого пациента, что помогает понять, как развивается болезнь. Для лечения таких нарушений обычно требуется хирургическое вмешательство, но это может повредить здоровые ткани сердца.

Учёные разработали метод, который помогает минимизировать повреждения здоровых тканей при хирургическом лечении. Их модель использует данные о сердце больного для создания виртуальной трёхмерной модели органа, которая учитывает структуру тканей и показывает, как распространяются электрические сигналы через повреждённые участки сердечной мышцы.

Эта разработка позволит улучшить точность хирургических вмешательств и снизить риски для пациентов с нарушениями ритма сердца. Работа проводилась при поддержке программы «Приоритет 2030» и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.