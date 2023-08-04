В России начнут использовать лазеры и наночастицы для создания микроэлектроники

Физики из России, Германии и Испании показали, как создавать новые материалы для компьютерных чипов. Они использовали лазер и металлические наночастицы. Это может помочь сделать более эффективные части для света и энергии, такие как сенсоры и батареи.

Исследователи из Санкт-Петербурга и Владивостока сотрудничали с коллегами из Германии и Испании. Они использовали фемтосекундный лазер, чтобы обработать поверхность материала. Затем в раствор добавили металлические наночастицы — золото, серебро, палладий или платину. Этот метод впервые позволил создать равномерные наноструктуры на поверхности материала.

Это исследование помогает развивать новые технологии для микроэлектроники. Учёные по всему миру изучают, как можно делать компоненты для компьютеров и других устройств меньше и эффективнее. Такие открытия могут помочь улучшить производство и создать новые типы устройств, которые работают быстрее и экономичнее.

Этот метод может изменить то, как делают компоненты для микроэлектроники. Он позволяет структурировать поверхность материала при помощи лазера и наночастиц одновременно. Это может сделать производство более эффективным и помочь создавать новые виды устройств.