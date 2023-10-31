В России начнут использовать нейросеть для определения опухолей мозга

Российские ученые разработали нейросетевые алгоритмы, которые способны обнаруживать туберкулез и злокачественные опухоли в мозге на рентгеновских снимках и изображениях, полученных с помощью МРТ. Эти алгоритмы будут внедрены в российские диагностические устройства, что сделает диагностику более эффективной. Они также планируют создать программное обеспечение, которое можно будет использовать в любом медицинском учреждении с существующим оборудованием.

Эти нейросети основаны на машинном зрении и способны выявлять признаки туберкулеза и злокачественных опухолей на медицинских изображениях. В будущем, они могут использоваться для обнаружения других патологий, таких как рассеянный склероз и метастазы рака, а также для анализа изображений органов и скелета.

Ученые сотрудничают с медицинскими институтами и производителями оборудования, чтобы интегрировать свои алгоритмы в медицинские аппараты. Они надеются представить первые результаты научных исследований и примеры применения алгоритмов на Научно-производственном форуме "Золотая Долина".