В России начнут использовать робота для оценки поддержанной техники

В России запущен новый сервис, который позволяет оценить техническое состояние и рыночную стоимость подержанных смартфонов с помощью роботов-консультантов. Осенью этого года новинку смогут протестировать посетители четырёх магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Роботы проверят состояние устройства и предложат цену за выкуп.

Сервис упрощает процесс продажи: пользователю не нужно взаимодействовать с потенциальными покупателями, а отправка смартфона будет осуществляться через службу доставки. Ожидание оценки занимает около пяти минут, в течение которых робот проводит более 50 тестов, проверяя функциональность батареи, камеры, экрана и других компонентов устройства, а также выявляет дефекты вроде царапин и трещин. По итогам тестирования робот рассчитывает стоимость и предлагает её продавцу.

По словам Павла Комарова из «Авито», роботы разработаны компанией Nsys Group и используют искусственный интеллект для объективной оценки состояния гаджета. Алексей Крупенин из «Ситилинк» добавил, что в будущем роботы смогут обрабатывать складные смартфоны и устройства с eSIM. Однако, как отметил независимый IT-журналист Андрей Померанцев, точность оценки может быть сомнительной из-за скрытых дефектов, которые трудно учесть машине.