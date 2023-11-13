В России начнут использовать роботов для перевозки багажа на жд вокзалах

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) планирует внедрить роботов-носильщиков на вокзалах для помощи пассажирам в перемещении их ручной клади. Это предложение появилось в рамках работ по улучшению обслуживания на вокзалах и оптимизации процесса перемещения багажа.

Робот-носильщик сможет автоматически следовать за пассажиром, используя датчики и компьютерное зрение. Для управления им и оплаты услуги пассажиры должны будут установить специальное программное обеспечение на своих смартфонах.

Эта инновационная технология позволит ускорить и удешевить услугу перемещения багажа. По планам, 50 таких роботов-помощников будут внедрены на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций ж/д вокзалов, что сделает обслуживание пассажиров более эффективным.