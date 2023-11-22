В России начнут использовать роботов для защиты от страховых мошенников

Новая автоматизированная информационная система (АИС) по страхованию жилья, разрабатываемая Национальной страховой информационной системой (НСИС), обещает помочь в выявлении мошеннических схем с двойными договорами. Генеральный директор НСИС, Николай Галушин, сообщил о запуске АИС в рамках государственного адресного реестра (ГАР), где система будет мигрировать данные о предыдущих страховых договорах в формат ГАР.

Целью проекта является предоставление страховщикам информации о заключении второго договора страхования жилья по конкретному адресу. Это позволит выявлять потенциальные случаи мошенничества, связанные с двойным имущественным страхованием. Галушин подчеркнул, что текущая система не содержит персональных данных, и поэтому не позволяет привязать страхование к конкретным лицам.

В будущем НСИС планирует обновлять информацию, добавляя личные данные при заключении новых договоров страхования, чтобы иметь возможность просматривать историю страхования по каждому договору.