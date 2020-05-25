В России начнут использовать шлемы виртуальной реальности для управления беспилотниками

Так, разрабатываемый шлем будет наделен возможностью отслеживать положение головы оператора, а также направление его взгляда. Кроме того, данные возможности будут синхронизироваться с движением камер беспилотника, благодаря чему проблема недостаточной ситуационной осведомленности операторов будет ликвидирована. Отмечается также, что VR-технологии позволят сопоставлять изображение с оптики дрона с данными о воздушных и наземных целях и настройках полета.

Главный редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что с помощью использования VR-технологии операторы будут обеспечены улучшенными условиями работы. В частности, всего лишь движением глаз и поворотом головы они смогут разглядеть, что происходит по разные сторона от беспилотника.