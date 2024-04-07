В России начнут использовать стволовые клетки для восстановления после родов

Врачи из Сеченовского центра материнства и детства разработали новый метод зашивания матки после повторного кесарева сечения. Этот метод помогает уменьшить риск осложнений и способствует лучшему заживлению мышечной оболочки матки, что повышает шансы женщины на последующую беременность. Первыми в мире данную методику применили акушеры-гинекологи Первого МГМУ и уже получили два патента.

Амниотическая оболочка, которая покрывает внутреннюю часть плодного пузыря, содержит стволовые клетки, способные превращаться в различные ткани. Во время операции её вырезают по размеру шва и фиксируют на матке, чтобы обеспечить нормальное заживление. Основа нового метода заключается в наложении специального шва и использовании амниотической оболочки, которая способствует регенерации тканей матки.

Этот метод позволяет использовать собственные клетки женщины для улучшения заживления, что является более эффективным и безопасным подходом. Технология уже прошла успешные испытания на практике, и первые результаты показывают её эффективность. Врачи планируют продолжать развивать эту технологию и использовать амниотическую оболочку в других областях медицины, где требуются методы регенерации тканей.