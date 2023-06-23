В России начнут использовать VR шлемы для психотерапии

В Москве врачи начали использовать виртуальную реальность для помощи пациентам, у которых есть признаки апатии, усталости и плохого настроения. Психиатр Аллан Бениашвили из «Центра патологии речи и нейрореабилитации» рассказал об этом. Они используют специальную технологию, которая была создана три года назад российским подразделением Boeing. Изначально она предназначалась для восстановления пилотов и диспетчеров после психологического и умственного перенапряжения. Сейчас эта технология бесплатно помогает пациентам в больницах справиться с последствиями длительного лечения.

В результате первого эксперимента с участием 40 человек было замечено улучшение у пациентов по показателям депрессии, тревоги, усталости и стресса. Во время эксперимента участники надевали шлем виртуальной реальности и на полчаса погружались в различные пейзажи, например, горные местности. Пациенты находились в комфортном кресле-коконе и занимались релаксацией, работой с эмоциями и образами.

Это новаторский подход к лечению психических состояний, который позволяет пациентам восстановиться и улучшить своё самочувствие. Такая терапия может быть полезна не только в больницах, но и в других сферах, где люди сталкиваются с психологическими трудностями. Виртуальная реальность открывает новые возможности в области психического здоровья и может стать эффективным инструментом для борьбы с негативными эмоциями и стрессом.