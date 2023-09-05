В России начнут использовать яичную скорлупу в стоматологии

Учёные из Уральского федерального университета предложили использовать скорлупу куриных яиц в стоматологии для проверки прочности зубных пломб. Они утверждают, что так как структура скорлупы схожа с эмалью зубов, она может быть использована для оценки качества связи между пломбой и зубом.

Современные материалы для зубных пломб и имплантов должны соответствовать жёстким стандартам в стоматологии, включая биосовместимость, подходящую прочность и доступную стоимость. Учёные УрФУ предложили использовать скорлупу куриных яиц, которая обладает структурой, подходящей для стоматологических материалов.

Основное преимущество скорлупы куриных яиц заключается в том, что её толщина практически одинакова на всей поверхности, и у неё есть две природные поверхности, схожие с эмалью зубов. Это позволяет проводить механические испытания для оценки прочности соединения пломбы и зуба.

Этот метод может быть полезен в обучении стоматологов и при выборе материалов для зубных пломб. Он позволяет ускорить процесс отбора материалов для дорогостоящих клинических испытаний, что делает его более эффективным и экономичным.