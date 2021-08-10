В России начнут исследовать мозг пациентов сверхчувствительными датчиками

Как отмечает источник, оборудование для магнитоэнцефалографии очень высокое в цене и дорогое в процессе обслуживания, поэтому доступно небольшому количеству лабораторий во всём мире. Для существующих методов исследования применяются охлаждённый до весьма низких температур сжиженный гелий или нагретый газ. Тогда как квантовый датчик чувствителен к малейшим сигналам мозга даже при нормальной бытовой температуре. К тому же предполагается, что датчик будет дешевле всех существующих систем исследования.

Отмечается, что следующей разработкой наших учёных будет изменение схем расположения датчиков магнитометра. Это позволит наиболее эффективно сканировать кору головного мозга.