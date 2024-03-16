В России начнут клонировать исчезающие виды животных

В России начали использовать технологию ручного клонирования, которая позволяет воспроизводить стерилизованных собак-поводырей, животных-чемпионов и виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Недавно на ферме «Рассвет» в Краснодарском крае появился первый телёнок-клон, что стало первым успешным экспериментом такого рода в России.

Технология ручного клонирования не только помогает клонировать скот с хорошими характеристиками, но и воспроизводить животных-чемпионов, редкие виды и стерилизованных собак-поводырей, которые не могут размножаться естественным путём. Это облегчит процесс получения клонированных эмбрионов и значительно сэкономит средства.

Эксперты отмечают, что применение ручного клонирования может увеличить эффективность процесса вдвое по сравнению с традиционным методом, что приведёт к увеличению числа клонов. Такие инновации сулят перспективы не только для сельского хозяйства, но и для сохранения разнообразия животного мира.