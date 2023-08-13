В России начнут лечить цирроз печени с помощью аэрогеля

Российские учёные из РХТУ имени Менделеева работают над новым способом лечения цирроза печени. Они используют особый материал — аэрогель, который создаётся из биополимера хитозана. Этот аэрогель будет использоваться для создания каркаса, заменяющего повреждённую часть печени.

Создание этого аэрогель-каркаса будет индивидуальным для каждого пациента. Он будет насыщаться антибиотиками для снижения воспаления и стволовыми клетками пациента. После имплантации каркас будет способствовать восстановлению ткани печени. Для производства таких каркасов в РХТУ разработан специальный биопринтер. Испытания на аэрогеле проведены успешно на крысах. Однако перед тем, как методика будет применена в медицине, нужно провести длительные исследования, включая клинические испытания на людях.

Аэрогели — это уникальные материалы с низкой плотностью и хорошей теплопроводностью. Они идеально подходят для создания каркасов органов с нужными клетками. Такой подход открывает перспективы для инновационных методов лечения и регенерации органов.