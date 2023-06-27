В России начнут лечить геморрой газовым скальпелем и электричеством

Специалисты из Сеченовского университета разработали новый способ избавления от геморроя, который основан на бесконтактной аргоноплазменной коагуляции. Обычно этот метод используется в эндоскопии, но врачи клиники факультетской хирургии №2 университетской клинической больницы №4 Сеченовского университета решили применить его для безопасного и малоинвазивного удаления геморроя. Они объединили в этой методике все уже существующие щадящие методы лечения геморроя.

Аргоноплазменная коагуляция - это метод электрохирургии, при котором ткани подвергаются воздействию высокочастотного тока с помощью аргоноплазменного коагулятора. Факел аргоновой плазмы, состоящий из ионизированного газа аргона, нагревает ткани, что приводит к их быстрому высыханию и сгоранию, практически исключая послеоперационные кровотечения. Такой метод позволяет запаивать сосуды после удаления геморроидального узла. Пациент может выйти из клиники уже на следующий день.

Эта новая методика удаления геморроя с помощью аргоноплазменной коагуляции уже получила положительные отзывы от патологоанатомов Сеченовского университета. В настоящее время ведется работа по подготовке документов на патентирование этого метода. Стоит отметить, что аргоноплазменная коагуляция уже активно применяется в различных областях медицины, но для лечения геморроя она до недавнего времени почти не использовалась.