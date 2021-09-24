В России начнут лечить рак ускорителем нейтронов

Как отмечается, эти системы предназначены для Национального медицинского исследовательского центр онкологии им. Н.Н. Блохина. Для лечения будет применён метод бор-нейтронозахватной терапии. Он позволяет уничтожать клетки злокачественных новообразований с помощью накопленного изотопа бор-10 и облучения опухоли потоком нейтронов. В силу того, что бор поглощает нейтроны, в клетке происходит ядерная реакция и она погибает.

Отмечается, что для применения этого оборудования в России, необходимы новые отлично оснащённые центры, специализирующиеся на специфике лечения с помощью бор-нейтронозахватной терапии. Таких центров в России пока нет. Поэтому оборудование будет установлено в бункере Центра им. Блохина.