В России начнут маркировать контент, созданный нейросетями

Опубликовано 14 мая 2024, 23:12
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В России начнут маркировать контент, созданный нейросетямиСоответствующий законопроект уже в разработке
В России разработают законопроект, обязывающий маркировать контент, созданный нейросетями
Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что в Парламенте уже работают над законом о маркировке контента, который создают нейросети. Он сообщил, что изучается опыт других стран, проводятся консультации с экспертами и разрабатываются базовые определения.
Немкин отметил, что в интернете сейчас много контента, созданного ботами и алгоритмами, и отличить правду от вымысла становится сложно. Парламентарий подчеркнул, что необходим контроль за развитием искусственного интеллекта, чтобы избежать появления массово распространяемой лжи и выдумок.
Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов