В России начнут маркировать контент, созданный нейросетями

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что в Парламенте уже работают над законом о маркировке контента, который создают нейросети. Он сообщил, что изучается опыт других стран, проводятся консультации с экспертами и разрабатываются базовые определения.

Немкин отметил, что в интернете сейчас много контента, созданного ботами и алгоритмами, и отличить правду от вымысла становится сложно. Парламентарий подчеркнул, что необходим контроль за развитием искусственного интеллекта, чтобы избежать появления массово распространяемой лжи и выдумок.