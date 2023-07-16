В России начнут нагревать авиадетали магнитами

Учёные НИУ «МЭИ» создали новую установку для нагрева вращающихся дисков и деталей, используя постоянные магниты. Этот метод нагрева повышает КПД до 90% и значительно увеличивает эффективность нагрева вращающихся деталей.

С использованием программного комплекса ANSYS и 3D-моделирования исследователи показали, что электромагнитное поле, созданное постоянными магнитами с остаточной индукцией 1 Тесла, эффективно нагревает металлические вращающиеся диски. Постоянные магниты изготовлены из специального сплава.

Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев отметил, что в условиях импортозамещения очень важно разрабатывать энергосберегающие методы нагрева, которые не требуют дополнительных систем электропитания и охлаждения. Такие установки могут снизить затраты на материалы и электроэнергию.

Эксперимент показал, что диски достигают температуры 200-250 °C за 40 секунд. Постоянные магниты оказывают тормозящее воздействие на вращение диска, взаимодействуя с вихревыми токами в материале диска. Разработанный метод нагрева может быть применён для малоразмерных вращающихся дисков и деталей в различных отраслях, включая авиацию, машиностроение и металлургию.