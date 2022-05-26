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В России начнут наказывать мелких провайдеров за отказ блокировать запрещённые сайты

Контролировать начали жёстче
Роскомнадзор начал жёстче контролировать блокировку в России запрещённых новостных ресурсов, соцсетей и других сайтов. Проверки коснулись региональных небольших провайдеров.
В России начнут наказывать мелких провайдеров за отказ блокировать запрещённые сайты

Для контроля ведомство привлекает Генпрокуратуру, при этом на такие проверки до конца года наложен мораторий федерального правительства. Перед каждой проверкой Роскомнадзор высылает письмо о правомочности и уместности таких проверок.

Роскомнадзор объясняет ужесточение контроля возросшими атаками на российскую информационную инфраструктуру. Поэтому более строгими стали и проверки мелких провайдеров на «безусловное выполнение предъявляемых к их работе требований».

Региональные провайдеры подтвердили подобные проверки и усиление контроля. Риск при невыполнении требований Роскомнадзора состоит во взыскании штрафа до 800 тысяч рублей.

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