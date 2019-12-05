В России начнут наказывать СМИ за критику суда

”В настоящий момент особую актуальность приобрела проблема "скандализации правосудия", подразумевающая манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия, что обусловливает острую необходимость формулирования ответственности за ее проявление в СМИ”, - указано в концепции.

Так, по мнению Совета, необходимо проводить мероприятия для СМИ при поддержке представителей судебной системы, побуждать создание гильдий судебных репортеров, контролировать открытость правосудия, создать стандарты и многое другое. В том случае фиксирования давление на судей в каком-либо издании, предусмотрена организация немедленного освещения через сторонние СМИ.