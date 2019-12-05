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В России начнут наказывать СМИ за критику суда

Инициатива поступила от Совета судей
Стало известно, что в России была принята концепция информационной политики судебной системы на следующее десятилетие. Так, новая инициатива Совета судей РФ подразумевает наказание СМИ за “скандализацию правосудия”.

”В настоящий момент особую актуальность приобрела проблема "скандализации правосудия", подразумевающая манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия, что обусловливает острую необходимость формулирования ответственности за ее проявление в СМИ”, - указано в концепции.

Так, по мнению Совета, необходимо проводить мероприятия для СМИ при поддержке представителей судебной системы, побуждать создание гильдий судебных репортеров, контролировать открытость правосудия, создать стандарты и многое другое. В том случае фиксирования давление на судей в каком-либо издании, предусмотрена организация немедленного освещения через сторонние СМИ.