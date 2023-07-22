В России начнут нанимать роботов на работу коллекторов

В Государственной думе разрабатывается законопроект, который предлагает использовать роботов-коллекторов. Эти роботы будут звонить должникам и отправлять голосовые сообщения с помощью специальной программы. В законопроекте указывается, что программа использует технологии распознавания речи и может вести разговоры с должниками в зависимости от того, что они говорят.

Если законопроект будет принят, то роботы-коллекторы будут общаться с должниками так же, как это делают живые коллекторы — несколько раз в день, несколько раз в неделю и несколько раз в месяц.

Таким образом, предполагается, что использование роботов-коллекторов снизит нагрузку на живых коллекторов и улучшит процесс взыскания долгов. Однако это решение вызывает обсуждение и некоторые опасения относительно автоматизации такой важной сферы общения с должниками. Важно учесть возможные этические и правовые аспекты применения таких технологий.