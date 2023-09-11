В России начнут обучать медицинских физиков по-новому

Учёные из Томского политехнического университета создали новые стандарты для работы медицинских физиков и дозиметристов в России. Эти стандарты заменят зарубежные и предоставят методические указания по проведению лучевой терапии, включая дистанционную, контактную и интраоперационную терапию. Основная цель — обеспечить качественное и эффективное выполнение процедур в медицинской радиотерапии.

Разработанные стандарты базируются на международных документах и были созданы при активном участии Ассоциации медицинских физиков России. Эти рекомендации позволят стандартизировать и установить общие правила для подготовки аппаратов и пациентов к процедурам лучевой терапии. Они охватывают дистанционную и контактную терапию, а также работу с линейными ускорителями электронов и рентгенотерапевтическими аппаратами.

Эти национальные стандарты были разработаны при поддержке федеральной программы «Приоритет 2030» и одобрены Ассоциацией медицинских физиков России. Они представляют собой важный шаг в развитии медицинской физики в России и могут быть использованы всеми медицинскими физиками по всей стране.