В России начнут обучать ремеслам времён каменного века

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В России начнут обучать ремеслам времён каменного векаВидеоуроки будут доступны даже на YouTube
В сети появилась информация о необычной инициативе воронежского музея-заповедника «Костенки». Начиная с 27 октября на базе заведения будет запущена рубрика «Мастерская каменного века».
В её рамках планируется обучение всех желающих ремеслам, относящимся к периоду каменного века. При этом небольшие видеоуроки, с помощью которых можно изучить различные творческие техники, планируется публиковать на множестве онлайн-площадок, в том числе YouTube и Instagram.
Эти уроки принесут пользу и радость одновременно. Все что вам понадобится — это свободное время и желание творить.
Музей-заповедник «Костенки»
Отметим, что о подобном проекте, но уже от музея «Кижи» сообщалось ранее. Тогда речь шла о том, чтобы учить посетителей ткать по-карельски, а также знакомить их с карельской лексикой, связанной с ткачеством.
Источник: Instagram/«Костенки»