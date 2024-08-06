В России начнут обучать специалистов для копирования зарубежных технологий

В Москве стартовал новый онлайн-курс по реверс-инжинирингу, который предложат «Московская техническая школа» («МТШ») и Национальный исследовательский технологический университет (МИСИС). Этот курс входит в направление «Аддитивные технологии» и направлен на изучение методов обратного проектирования. По словам Анатолия Гарбузова, министра правительства Москвы и руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики, программа охватывает современные инструменты диагностики и лучшие практики в этой области.

Реверс-инжиниринг позволяет анализировать детали или устройства, чтобы дублировать их или модернизировать, особенно когда отсутствует проектная документация. Гарбузов отметил, что курс «Реверс-инжиниринг в условиях импортозамещения» поможет инженерам освоить процессы обратной развёртки, что важно для продления срока службы оборудования и адаптации технологий в условиях ограниченного доступа к зарубежным разработкам.

Программа длится шестнадцать академических часов и рассчитана на сотрудников инженерно-технологических центров и КБ, а также коммерческих и техслужб. Иван Иванов, директор инженерной школы «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии» в МИСИС, подчеркнул, что развитие инструментов диагностики и обратного проектирования помогает российским предприятиям эффективно решать задачи импортозамещения и поддерживать работу оборудования. «Московская техническая школа» уже обучила более двух с половиной тысяч инженеров и предоставляет широкий спектр курсов, вебинаров и мастер-классов для специалистов в этой области.