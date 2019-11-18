В России начнут обучать управлению дронами

Сообщается, что обучающие программы распределены на четыре категории, продолжительность которых составляет от восьми до 80 академических часов. Что касается сложности обучения, то она напрямую зависит от массы дрона, его практического применения, а также условий использования.

”Минимальное количество часов предусмотрено для тех, кто планирует управлять дроном в пределах прямой видимости для развлекательных шоу. Если же беспилотник около 30 кг используют для выполнения задач за пределами визуальной видимости, нужен совсем другой объем знаний и навыков”, - сообщил глава "Аэронет".