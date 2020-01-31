В России начнут отнимать дроны, которые были запущены над массовыми мероприятиями

Так, согласно статье 39.21 будущего Кодекса за несогласованную эксплуатацию дронов гражданами над территорией Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также Служб внешней разведки, полиции, системы исполнения наказаний и объектов под госохраной, а также над площадями, в которых проводятся массовые мероприятия предусмотрена не только конфискация устройства, но и наложение административного штрафа, размер которого достигает 10 тыс рублей.

Что касается должностных лиц, то для них в случае несанкционированного использования беспилотников предусмотрен штраф, минимальный объем которого составляет 25 тыс рублей, тогда как достигать он может и 50 тыс рублей. В то же время индивидуальные предприниматели обязаны заплатить от 50 тыс до 70 тыс, а для юридических лиц предусмотрен штраф до 200 тыс рублей.