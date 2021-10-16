В России начнут отслеживать и высылать из страны болеющих иностранцев

Агентство РБК пишет о том, что система позволит быстро находить инфицированных граждан других стран, чтобы принимать своевременное и обоснованное решение об их депортации домой. С помощью системы Роспотребнадзор намерен препятствовать распространению инфекций, учитывая и без того непростую эпидемиологическую ситуацию.

Как отмечается, предлагаемое решение будет систематизировать и хранить «данные, характеризующие санитарно-эпидемиологическое благополучие населения». Вся информация для последующего анализа будет стекаться в систему из баз Минздрава, Роспотребнадзора и органов местного самоуправления.

Источник также сообщает, что если законопроект будет принят, то в ступит в силу 31 декабря.