В России начнут отслеживать подозрительные переводы с помощью ИИ

В России в сфере платежей уже давно используются технологии искусственного интеллекта для борьбы с мошенничеством и улучшения мониторинга. Национальная система платёжных карт готовится представить новый продукт — Mir Accept 2.0 с использованием искусственного интеллекта. Проведённые пилотные проекты свидетельствуют о том, что ИИ действенно работает с большим объёмом данных, что может улучшить безопасность транзакций.

Mir Accept 2.0 сделает отслеживание подозрительных операций более точным, что сократит количество мошеннических транзакций. Это позволит снизить число отказов в проведении операций и повысить безопасность платежей. Искусственный интеллект также используется для борьбы с мошенничеством в Системе быстрых платежей, улучшая выявление недобросовестных операций.

Интеграция ИИ в системы мониторинга позволяет выявлять аномалии оперативно и эффективно. Это помогает предотвращать возможные инциденты не только в самой системе платёжных карт, но и в банках, уведомляя о проблемах до их заметности банками.