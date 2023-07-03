В России начнут отслеживать потоки углекислого газа с помощью нейросети

На Урале, на карбоновом полигоне, разработали новую нейросеть, которая помогает специалистам оценивать потоки углекислого газа в тёмных хвойных лесах. Эта нейросеть собирает данные о потоках углерода из атмосферы, используя информацию с мультиспектральных сенсоров спутников NASA и данных станций Fluxnet. Она передаёт полученные данные каждые восемь дней, и её погрешность составляет всего 15%.

Нейросеть разработана учёными лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ и успешно протестирована на Урал-карбон полигоне в Коуровке. Основное преимущество этой нейросети заключается в том, что она позволяет оценивать потоки углерода по всей России, включая темнохвойные леса, которые имеют схожую экосистему с Урал-карбон полигоном.

Главная задача специалистов заключается в определении объёма углекислого газа, который поглощают лесные экосистемы, такие как Урал-карбон. Это важно, учитывая, что год от года уровень CO2 в атмосфере продолжает расти из-за промышленных и транспортных выбросов. Учёные обнаружили, что за период роста и развития растений, лесные экосистемы поглощают около 1,5 тонны углерода на гектар, что соответствует примерно 410 кг углерода. Нейросеть даёт аналогичный результат, оценивая объем поглощённого углекислого газа в 1,3 тонны на гектар, и её точность близка к результатам научных расчётов.

Теперь с помощью этой нейросети специалисты могут получать новые данные о потоках углерода каждые восемь дней, что позволяет более детально изучать изменения в атмосфере и эффективность поглощения углерода лесными экосистемами. Это важный шаг в борьбе с изменением климата и понимании влияния лесов на уровень CO2 в атмосфере.