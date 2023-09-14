В России начнут отслеживать северных оленей со спутников

В России создан специальный трекер, который поможет отслеживать движение северных оленей. Этот проект был разработан компанией «ГЛОНАСС» и находится в большом спросе на рынке. Это устройство пригодится в разных сферах, включая беспилотную авиацию, межрегиональный пассажирский транспорт и даже для туристов и охотников, так как оно позволяет отслеживать объекты на просторах России.

Многие регионы Крайнего Севера выразили интерес к такой технологии. Она решает проблему, связанную с отсутствием на российском рынке доступных и компактных решений для спутниковой телеметрии, которую предоставляли зарубежные компании. «ГЛОНАСС» уже создал прототип этого трекера и планирует внедрить его в промышленное применение к концу года.

Компания также сотрудничает с ведущими операторами беспилотных авиадронов и видит потенциал для использования этой технологии в беспилотной авиации. Однако мониторинг движения северных оленей остаётся важной задачей и будет следующим шагом в развитии этого устройства, сделав его ещё компактнее и доступнее.