В России начнут отслеживать успеваемость школьников с помощью ИИ

Учёные из Балтийского федерального университета (БФУ им. И. Канта) разработали новую модель искусственного интеллекта, которая поможет школьникам улучшить свои учебные результаты. Искусственный интеллект анализирует данные об успеваемости ученика и выявляет, какие темы ему легче или сложнее усваивать, какие навыки ему не хватает и какие задания вызывают стресс.

С помощью специализированных тестов алгоритм составляет психологический портрет ученика, учитывая его темперамент, уровень IQ, тип нервной системы и ключевой показатель, названный ЭКОФ (элементарные когнитивно-образовательные функции), такие как память, фокусирование внимания и концентрация. Чтобы улучшить ЭКОФ, система предлагает ученику включить в свой распорядок дня внеурочные активности, такие как спорт, музыка и искусство, а также развивающие игры.

После анализа информации система предоставляет индивидуальные рекомендации ученику и его родителям. Кроме того, искусственный интеллект может собрать данные об усвоении информации всем классом и помочь преподавателю выбрать темы, которые требуют повторения или более подробного объяснения. Также с помощью смарт-часов ИИ может анализировать физиологическое состояние ученика во время урока, включая пульс, дыхание, движение глаз и время реакции. Это позволяет узнать, испытывает ли школьник стресс во время занятий, и выявить его причину.

Начиная с 2023 года, модель искусственного интеллекта экспериментально применяется в БФУ и лицее № 23 в Калининграде. Также в Москве проводится пилотный проект в школе-лаборатории «Новый взгляд». В рамках этого эксперимента школьники дважды в год проходят тесты для оценки психологического портрета и ЭКОФ, а их когнитивные процессы анализируются и обрабатываются искусственным интеллектом. Родители участников исследования получат рекомендации в сентябре 2023 года.