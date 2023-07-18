В России начнут отслеживать успеваемость школьников с помощью ИИ

В России начнут отслеживать успеваемость школьников с помощью ИИДля этого создан ИИ, отслеживающий поведение преподавателей и учеников
В Калининграде создали ИИ, который поможет ученикам, родителям и преподавателям отслеживать успеваемость по нескольким параметрам
Учёные из Балтийского федерального университета (БФУ им. И. Канта) разработали новую модель искусственного интеллекта, которая поможет школьникам улучшить свои учебные результаты. Искусственный интеллект анализирует данные об успеваемости ученика и выявляет, какие темы ему легче или сложнее усваивать, какие навыки ему не хватает и какие задания вызывают стресс.
С помощью специализированных тестов алгоритм составляет психологический портрет ученика, учитывая его темперамент, уровень IQ, тип нервной системы и ключевой показатель, названный ЭКОФ (элементарные когнитивно-образовательные функции), такие как память, фокусирование внимания и концентрация. Чтобы улучшить ЭКОФ, система предлагает ученику включить в свой распорядок дня внеурочные активности, такие как спорт, музыка и искусство, а также развивающие игры.
После анализа информации система предоставляет индивидуальные рекомендации ученику и его родителям. Кроме того, искусственный интеллект может собрать данные об усвоении информации всем классом и помочь преподавателю выбрать темы, которые требуют повторения или более подробного объяснения. Также с помощью смарт-часов ИИ может анализировать физиологическое состояние ученика во время урока, включая пульс, дыхание, движение глаз и время реакции. Это позволяет узнать, испытывает ли школьник стресс во время занятий, и выявить его причину.
Начиная с 2023 года, модель искусственного интеллекта экспериментально применяется в БФУ и лицее № 23 в Калининграде. Также в Москве проводится пилотный проект в школе-лаборатории «Новый взгляд». В рамках этого эксперимента школьники дважды в год проходят тесты для оценки психологического портрета и ЭКОФ, а их когнитивные процессы анализируются и обрабатываются искусственным интеллектом. Родители участников исследования получат рекомендации в сентябре 2023 года.