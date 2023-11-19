В России начнут печатать детали для АЭС на 3D-принтере

В 2024 году компания «РусАТ», входящая в «Росатом», начнёт использовать 3D-печать для создания элементов и деталей атомных электростанций. Сейчас проходит тестовая 3D-печать деталей четвёртого класса, которые находятся на значительном удалении от реактора. После успешных тестов будет решено, можно ли применять эти компоненты на действующих электростанциях.

Глава «РусАТ» отметил, что более 30 предприятий, связанных с «Росатомом», уже используют аддитивные технологии. Ключевой задачей корпорации является расширение использования этой технологии на 100 предприятиях отрасли в кратчайшие сроки. Также было объявлено о начале тестовой 3D-печати корпусов насосов, валов сложной конфигурации и выгородок реакторов.