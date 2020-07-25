В России начнут печатать импланты для позвоночника на 3D-принтерах

По словам специалистов, данный тип имплантов является самым востребованным в межпозвоночной хирургии, а их отличительной особенностью является высокая эффективность при лечении различных травм позвоночника. И именно конкурс на их разработку организовала управляющая компания научного дивизиона Росатома АО "Наука и инновации", при этом в качестве основной технологии при производстве предлагается использовать метод селективного лазерного плавления на базе технологий трехмерной печати.

Стоит отметить, что на сегодняшний день технологии 3D-печати являются одними из основных неядерных бизнес-направлений, развитие которых проходит максимально успешно в российской атомной отрасли. Также немаловажным можно назвать тот факт, что исследования в данной области вошли в проект российской комплексной программы по атомной науке и технологиям до 2024 года.