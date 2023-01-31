В России начнут печатать яхты и корабли на 3D-принтере

По предварительным данным, производительность устройства составит 25 кг/ч, а погрешность производства — не более 1 мм. В том числе и для изделий размером до пяти метров.

Сообщается, что МОРТЕХ планирует использовать новый принтер для производства оборудования для судов из АБС-пластика с точностью фрезерной головки 0,1 мм. Таким образом компания планирует производить до 48 корпусов судов в год.

Известно, что новые конструкции будут легче и прочнее актуальных аналогов благодаря современным композитным материалам. Для обслуживания инновационного оборудования, которое планируется ввести в эксплуатацию к концу 2024 года, потребуется всего два сотрудника.

В компании также отметили, что она инвестирует в собственный промышленный 3D-принтер, который позволит на 100% локализовать конечный продукт. Как в плане сырья и компонентов, так и в плане производственного оборудования.