В России начнут платить денежные компенсации за утёкшие в интернет данные

Правительственная комиссия по законодательной деятельности поддержала идею включить в законопроект о штрафах за утечки данных положение о компенсациях для пострадавших. Такие компенсации могут помочь компаниям снизить размер штрафов.

Законопроект о предоставлении штрафов за утечки персональных данных разработан парламентариями, и он предусматривает штрафы до 3% годовой выручки, но не более 500 млн рублей.

Минцифры предложило добавить положение о компенсациях для пострадавших, но некоторые оппозиционные мнения считают, что это может привести к нарушениям прав потребителей.

Правительственная комиссия также отметила необходимость уточнения размеров штрафов и подчеркнула важность учитывать характер данных и степень общественного вреда. Государство поддержит проект, если он будет доработан с учётом замечаний и после этого направит его на обсуждение в Госдуму.

Согласно предложенному порядку компенсаций, компании должны уведомить пользователей об утечке, предоставив им возможность подать заявление на получение компенсации. Пользователи смогут принять или отклонить предложенную сумму, и если более 80% согласится, компания будет обязана выплатить её. Однако, эксперты сомневаются в значительных компенсациях, исходя из практики в других странах и судебных решений.