В России начнут по-новому бороться с продажей просроченных лекарств

По мнению Минздрава, это поможет бороться с реализацией просроченных лекарств. Отмечается, что, несмотря на контроль «просрочки», такие лекарства всё равно иногда попадают в продажу. В 2022 году были зафиксированы продажи 80 тысяч упаковок просроченных препаратов — 1% от общего объёма продаж.

Действие системы «Честный знак» предполагает снятие с реализации просроченных товаров, в частности, это касается просроченной молочной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воды, пива и некоторых слабоалкогольных напитков.

И если распространить на лекарства стартовавший в феврале 2023 года эксперимент по маркировке, это поможет справиться с вышеуказанными проблемами.

«В целях недопущения продажи лекарственных препаратов с истекшим сроком годности видится целесообразным включение лекарственных препаратов в проводимый с 1 февраля 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по исключению технической возможности продажи определённых категорий товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в случае незаконного введения её в оборот или истечения сроков годности», — сказано в проекте документа.