В России начнут показывать рекламу внутри картинок

Сообщается, что система способна изучать картинки с помощью технологии компьютерного зрения. ”Если на фото есть, например, ноутбук или смартфон, сервис может показать рекламу электроники. Система определяет не только параметры изображений, но и контент самой страницы. Объявление не появится в контексте, который может быть неблагоприятным или неуместным для бренда”,— поделились представители Mail.ru Group.

Ключевой задачей отображения рекламы внутри картинок является борьба с так называемой “баннерной слепотой”. Кроме того, по словам главы Relap Алексея Поликарпова, это позволит увеличить интерес аудитории, а также повысить возврат вложений в продвижение.