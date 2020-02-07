Наука и технологии
Сегодня 09:40
В России начнут показывать рекламу внутри картинок
Это поможет в борьбе с “баннерной слепотой”
Издание “Коммерсант” сообщило, что российский сервис Relap, который входит в Mail.ru Group, разработал уникальный формат рекламы, благодаря которому коммерческие изображения будут отображаться внутри картинок. На данный момент нововведение проходит этап тестирования, а его запуск запланирован на первый квартал текущего года.
Сообщается, что система способна изучать картинки с помощью технологии компьютерного зрения. ”Если на фото есть, например, ноутбук или смартфон, сервис может показать рекламу электроники. Система определяет не только параметры изображений, но и контент самой страницы. Объявление не появится в контексте, который может быть неблагоприятным или неуместным для бренда”,— поделились представители Mail.ru Group.
Ключевой задачей отображения рекламы внутри картинок является борьба с так называемой “баннерной слепотой”. Кроме того, по словам главы Relap Алексея Поликарпова, это позволит увеличить интерес аудитории, а также повысить возврат вложений в продвижение.