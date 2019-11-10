В России начнут поощрять аккуратных водителей

Отмечается, что для ее внедрения в специальных устройствах нет нужды, однако есть необходимость в создании нормативной базы. ”Регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их как-то монетизировать, конечно, эту регуляторную рамку придется создавать значительно сложнее”, - поделился Акимов.

Акимов отметил особую важность стимулирования, добавив, что именно благодаря ей можно подвигать людей к размышлениям о собственной безопасности, а также о безопасной обстановке на дорогах. Известно, что данное нововведение будет реализовано в рамках правкомиссии по безопасности дорожного движения.