В России начнут преподавать историю по игре «Смута»

Компания «Сайберия Нова» планирует включить новое учебное приложение «Смутное время: Белый город» в школьные и вузовские программы по отечественной истории. Приложение станет четвёртым дополнением к игре «Смута», где пользователи смогут исследовать историческую Москву и узнать о Народном Ополчении, победившем в Смутное время. По словам представителей компании, это поможет сделать изучение истории увлекательным и понятным для молодых людей.

«Смутное время: Белый город» рассказывает о военном искусстве начала XVII века, знакомя пользователей с разными участниками сражений той эпохи: «детьми боярскими», стрельцами, казаками, наёмниками и сапёрами. Также приложение погружает в атмосферу противостояния на улицах Москвы, показывая тактику лесных партизан — шишей и устройство оборонительных сооружений, таких как «гуляй-город».

По мнению Алексея Копцева, директора компании, цикл модулей завершает изучение Смутного времени и сделает его доступным через игровой формат. Белый город — знаковый район Москвы, где в 1612 году войска под предводительством Минина и Пожарского одолели иностранцев и освободили столицу. Ранее «Сайберия Нова» уже выпустила модули «Смутное время: Нижний Новгород», «Москва» и «Ярославль» при поддержке Института развития интернета.